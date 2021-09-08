Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ilçe açıklarında 4 lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen lastik bottaki 84 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.