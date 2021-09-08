Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya üye olduğu öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, E.A. ile N.Ç'nin örgüte üye olduğu ve finansman desteği sağladıkları tespit edildi.
Jandarma Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Etiketler: Adıyaman
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