Polis ekiplerince ziyaret edilen adreslerde, soba yakım teknikleri ve karbonmonoksit gazının tehlikeleri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıldı. Ayrıca uyarıcı bilgilerin yer aldığı "Soba Zehirlenmesine Dikkat’’ isimli 500 el broşürü vatandaşlara dağıtıldı.

Soba kullanımının yoğun olduğu mahallelerde ev ve iş yeri ziyaretlerine devam edileceği belirtildi.