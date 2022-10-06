Delta Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu William Aya, eyalette devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Lokoja bölgesinde 7 kişinin öldüğünü açıkladı.

Seller nedeniyle yüzlerce ev ve çok sayıda köprünün sular altında kaldığını aktaran Aya, binlerce kişinin yollarda mahsur olduğunu ifade etti.

Kogi eyaletindeki seller nedeniyle yollar kapanınca bazı bölgelerde akaryakıt krizi başladı.

Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 500'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti. İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.