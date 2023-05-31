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Güncel
İHA 31.05.2023 12:32

Niğde'de tarlaları ‘sarı pas’ vurdu

Yıllardır kuraklıkla mücadele eden Niğde’de; bu yılki aşırı yağışlardan dolayı buğdaylarda pas hastalığı yayılmaya başladı.

Niğde'de tarlaları ‘sarı pas’ vurdu
[Fotograf: İHA]

Şehir geneli aşırı yağışlar nedeniyle nemlenen hava, tahıllarda 'sarı pas' hastalığı tehlikesi başlattı.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, `İlimizde yağmur çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Bu sefer de tarlalarda sarı pas hastalığı başladı.Önlem alınıp ilaçlanmazsa mahsuller tehlikeye girecektir` dedi.

Kenar, sarı pas hastalığının Çukurova bölgesinde yoğun olarak görüldüğünü söyledi:

"Niğde’de çok görülmüyordu ama yoğun yağmur yağışı sonrası Niğde’de de sarı pas hastalığı görülmeye başlandı. Çiftçilerimizin tarlalarını gezip incelemeleri gerekiyor. Tarlalarında inceleme yapsınlar ve sarı pas ilacını bir an önce atsınlar tarlalarına. Atılmadığı takdirde ürün kaybı yaşanabilir. Her ne kadar Çukurova gibi nemli olan illerde görülse de Niğde’de de çok yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. Bir defalık değil birkaç defa ilaçlamak gerekiyor. Dekarda 200-250 kilogram ürün kaybı yaşanabileceğini de hatırlatmak isterim"

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