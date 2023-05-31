Çok Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 31.05.2023 12:26

Kulu’da hacı adayları dualarla uğurlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde 37 hacı adayı, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.

Kulu’da hacı adayları dualarla uğurlandı
[Fotograf: İHA]

Kulu’da hac farizasını yerine getirmek isteyen 88 kişiden 37 hacı adayı için Kulu Merkez Camii önünde uğurlama programı yapıldı.

Hacı adayları, uğurlama töreninde duygusal anlar yaşadı.

Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, hacca gitmenin hayırlı bir yolculuk olduğuna değinerek, “Orada her türlü meşakkatten uzaksınız ama oradaki meşakkatleriniz hayra vesiledir.vRabbim haccınızı, amellerinizi kabul etsin. Oradaki üslubunuz, tarzınız, davranışınız, birbirinize olan ilişkileriniz fevkalade güzeldir. Hacda sizden bütün insanlık için, memleketimiz için dua bekliyoruz” diye konuştu.

Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız’ın dua etmesinin ardından hacı adayları Konya Havalimanından Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitmek üzere uğurlandı.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
Kovalardan 7,5 ton kaçak nargile tütünü çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:48
Rusya, mermi ve kurşun ihracatını yasakladı
12:44
Güney Kore'de cep telefonlarına "tahliyeye hazır olun" mesajı
12:44
Rusya: Ukrayna'ya ait son savaş gemisi imha edildi
12:35
İstanbul Havalimanı'nda 205 milyondan fazla yolcu seyahat etti
12:18
Kontrolden çıktı ağaçlara çarpıp şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
12:05
Şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan 11 şüpheli yakalandı
Endonezya'nın teraslı tarlaları
Endonezya'nın teraslı tarlaları
FOTO FOKUS
Suudi Arabistan'da kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi
Suudi Arabistan'da kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ