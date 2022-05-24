Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de tarihi eser operasyonunda 83 obje ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 83 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bereke köyünde bir kişide tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüphelinin evi ve aracında, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 68 sikke, 7 tarihi obje, 4 yüzük, 2 hayvan figürlü heykel, bilezik, mühür ile tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Niğde
Son Haberler
- 12:25
- 12:25
- 12:12
- 12:09
- 12:03
Sıradaki Haber
Nevşehir'de kumar ve yasa dışı bahis denetimi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz