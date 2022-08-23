Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de silahlı kavgada bir kişi öldü
Niğde'de çıkan silahlı kavgada, tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti. 1 kişi gözaltına alındı.
Hıdırlık mevkisindeki bir eğlence mekanında S.B. ve M.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. M.Ş, yanındaki tabancayla S.B'ye ateş etti.
Ağır yaralanan S.B, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Zanlı M.Ş, suç aletiyle gözaltına alındı.
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