Hıdırlık mevkisindeki bir eğlence mekanında S.B. ve M.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. M.Ş, yanındaki tabancayla S.B'ye ateş etti.

Ağır yaralanan S.B, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Zanlı M.Ş, suç aletiyle gözaltına alındı.