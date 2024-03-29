Niğde’de seçim güvenliği için 1647 kolluk kuvveti görevlendirildi

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Resul Özdemir, İl Emniyet Müdür'ü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, kaymakamlar ve ilgili kurumların amirleri katıldı.

Toplantıda, seçim günü ve öncesi alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Vali Çelik, seçim günü il genelinde 1002 emniyet ve 645 jandarma personelinin görevlendirildiği söyledi.

Seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Çelik, şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulunun kararları ve genelgeleri çerçevesinde seçim günü sandıkların güvenli bir şekilde okullara ulaştırılması, oy verme işleminin zamanında başlaması, seçim sona erdiğinde sandıkların yine güvenli bir şekilde il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılması için gerekli planlamalar ve hazırlıklar yapıldı. Vali Yardımcımız başkanlığında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak ve seçimin güvenliği için Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Seçim Güvenliği İl Koordinasyon Merkezi oluşturuldu."