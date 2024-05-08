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Güncel
İHA 08.05.2024 11:33

Niğde'de bir evin temelinde tarihi eser niteliğinde parçalar bulundu

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi’ndeki bir evin temelinde tarihi taşlar bulundu.

Niğde'de bir evin temelinde tarihi eser niteliğinde parçalar bulundu
[Fotograf: İHA]

Niğde'nini Bor ilçesine bağlı, Hititler döneminde Tuwanuwa, Roma’da ise Tyana olarak tanınan Kemerhisar'da bilimsel kazılarla birçok tarihi eser gün yüzüne çıkarılmış, belde halkının da desteği ile tarihi eser niteliği taşıyan mimari parçalar toplanarak bir araya getirilmişti.

Antik Tyana kentine Bahçeli Kasabası’nda bulunan Roma Havuzu’ndan M.S. II-III. yüzyılda su taşınmasına yönelik oluşturulan kemerlerin büyük bir kısmı günümüze korunarak gelmiş olsa da yapının kayıp olan parçalarının bir araya getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yüzde 30’luk kısmının hala kayıp ya da toprağın altında olduğu değerlendirilen mimari parçaların geçmişte evlerin temelinde kullanıldığı görüldü.

Niğde'de bir evin temelinde tarihi eser niteliğinde parçalar bulundu

Sit alanı olan Cami Mahallesi Sırıklar Sokak’ta bulunan ve uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenilen evin temelinde tarihi taşlar, sıvasının zamanla dökülmesi ile gün yüzüne çıktı.

Mahalle sakini tarihçi Ali Uzun, belde halkının duyarlılığı sayesinde kayıp olan parçaların önemli bir bölümünün toplandığını söyleyerek, "Bu bölge 1998’de sit alanı olarak ilan edildi. Daha önce İtalya’dan bir ekip, 10 yıldır da Aksaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Doğanay tarafından titizlikle arkeolojik çalışmalar sürdürülüyor. Sadece kaza alanları değil burada örneğini gördüğümüz gibi bağda, bahçede ve genellikle ev temellerinde temel taşları, köşe taşları kullanılmış. Kabartmalı olanlar var. Hocamızın liderliğinde bu taşlar toplanıyor, beldemizin iki yerinde sergileniyor." dedi. 

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