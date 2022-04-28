Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 2,5 milyon boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.
Araçta, 2,5 milyon boş makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde Kaçakçılık Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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