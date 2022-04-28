Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta, 2,5 milyon boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.