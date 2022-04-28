Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin tedavi edilecek
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de doğada kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin, tedavisi için Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Mucur ilçesi kırsalında tarım arazisinde kanadı kırık kızıl şahin gören bir kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.
Kurum ekiplerince bulunduğu yerden alınan kızıl şahin, tedavisi için Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
Kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Etiketler: Kırşehir
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