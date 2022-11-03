Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 100 bin boş makaron ele geçirildi
[AA (Arşiv)]
Niğde'de bir araçta 100 bin boş makaron bulundu, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 100 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
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