Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Niğde’de 1 kilo Jamaika ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Niğde’de jandarma ekipleri tarafından 1 kilogram Jamaika uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şanlıurfa’da takibe alınan 41 UA 5.. plakalı araç Ulukışla ilçesi Çiftehan köyü Adana-Ankara karayolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan arama 1 kg Jamaika ve 2 gr. metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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