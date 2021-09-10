Gazze’de geri dönüşüm işsizlere ve çevreye nefes oldu

Gazze’de geri dönüşüm işsizlere ve çevreye nefes oldu

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Operasyonda, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobildeki A.B, Ç.B. ve H.T. kovalamaca sonucu yakalandı.

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