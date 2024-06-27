Niğde Valisi Çelik'in belde ziyaretleri

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orhanlı beldesinde yeni seçilen Belediye Başkanı Şükrü Özdemir ve yönetimini tebrik eden Çelik, Türkiye'de patates üretiminde Orhanlı, Edikli, Yeşilgölcük'ün önemli yer tuttuğunu belirtti.

Tarımın doğru tekniklerle ve teknolojik imkanlarla yapılarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaması gerektiğine dikkati çeken Çelik, bu konuda çiftçilerin bilinçlenmesi ve kamudan destek almasının önemli olduğunu dile getirdi.

Çelik, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde düğünlerde silah kullanımı ve akrabalar arasında yaşanılan problemlerin kendilerini üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tür istemediğimiz olayların önüne geçmek için tedbirlerimizi alıyoruz. Fakat en büyük görev vatandaşlarımıza düşüyor. Bir beldenin, köyün, ailenin huzuru, Niğde'nin ve Türkiye'nin huzuru demektir. Kentin huzurunu tesis etmemiz açısından bu tür etkinliklerde silah kullanmaktan uzak durmamız önemli. 'Huzura ve mutluluğa kurşun sıkma' diyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz."

Madde bağımlılığı konusunda da vatandaşlardan destek bekleyen Çelik, güvenlik güçlerinin her ihbarı değerlendirdiğini, uyuşturucuyla gece gündüz mücadele edildiği, ancak bu konuda vatandaşların bilinçlenmesi ve kamu görevlilerine yardımcı olmaları gerektiğini vurguladı.

Öt yandan Vali Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile Erzurum'da 1982'de şehit olan Jandarma Er Cuma Çamur'un dün yaşamını yitiren babası Durmuş Çamur için Edikli beldesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Çelik, son olarak Kemerhisar beldesine ziyarette bulundu.