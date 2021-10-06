New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, günü yükselişle tamamladı. ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı eylülde 568 bin artarak beklentilerin üzerinde yükseldi.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 34.416,99 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 4.363,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kazançla 14.501,9 puana çıktı.
Küresel piyasalarda enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyona dair endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, borç limiti krizinde yaşanan olumlu gelişmelerin ardından pozitif seyir izledi.
Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, partisinin federal borç limitinin süresinin aralık ayına kadar uzatılmasına izin vermesini önerdi.
McConnell, yaptığı açıklamada, Demokratların borç limitinin süresini uzatmak için normal prosedürleri izlemelerine izin vereceklerini bildirdi.
McConnell'ın açıklamasının ardından Demokratlar, Senatonun borç limitini 2022'ye kadar askıya alacak yasa tasarısına ilişkin bugün yapılması planlanan oylamayı erteledi.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı eylülde 568 bin artarak beklentilerin üzerinde yükseldi.
Analistler, cuma açıklanacak istihdam verisinin yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.
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