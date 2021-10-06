Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın’da jandarma KADES uygulamasını tanıttı
[Fotoğraf: AA]
Aydın’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Efeler ilçesindeki kırsal mahallelerdeki okullarda öğretmen, öğrenci ve velilere KADES uygulaması anlatıldı.
Jandarma personelleri, kadınlara KADES uygulamasının kullanılması ve uygulama şekliyle ilgili bilgiler vererek, broşür dağıttı.
Etiketler: Aydın KADES Jandarma Genel Komutanlığı
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