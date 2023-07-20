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Güncel
AA 20.07.2023 21:22

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 35 gramdan fazla farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 10 sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 120 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.

Savcılıkça ifadeleri alınıp sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan tutuklandı.​

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