Burdur'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur Antalya karayolu üzerinde meydana geldi.

Burdur’un Bucak ilçesinden Antalya istikametine gitmekte olan Fazıl Arif Ö. kontrolündeki otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağına doğru karşıya atlamak isteyen saman balyası yüklü Abdurrahman Ç. kontrolündeki traktöre çarparak altına girdi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar Fazıl Arif Ö., Abdurrahman Ç. ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.