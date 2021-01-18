Kayseri'den Nevşehir'e otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüpheli aracı Ürgüp ilçesi girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 40 gram uyuşturucu, G3 piyade tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 66 bin 380 lira ve 70 avro ele geçirildi.

Araçta bulunan A.B, M.A, A.İ. ve S.S. isimli kadın gözaltına alındı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu A.N. ve N.N'yi kent merkezinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin çantalarında ve üst aramasında 510 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir ve Ürgüp adliyelerine sevk edilen 6 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.