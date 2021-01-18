Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 360 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 360 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Talas ilçesi Mengücek ve Kiçiköy mahallelerinde şüpheliye ait evlerde kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 360 litre kaçak içki ve 10 gram uyuşturucu madde buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki Uyuşturucu
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Kayseri'de 360 litre kaçak içki ele geçirildi
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