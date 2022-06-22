Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir’de kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: İHA]
Nevşehir ve çevresinde sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Nevşehir ve çevresinde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Nevşehir merkez, Ürgüp, Acıgöl ve Derinkuyu çevresinde sağanak ve gök gürültülü yağışın yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.
Yapılan açıklamada ayrıca vatandaşlar; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarıldı.
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