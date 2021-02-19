Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nevşehir'in Gülşehir ve Derinkuyu ilçelerinde yakalanan firari 2 hükümlü cezaevine konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi Gülşehir’de yakaladı.
Diğer firari ise Derinkuyu ilçesinde yakalandı, firarinin hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyor.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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