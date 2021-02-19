İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi Gülşehir’de yakaladı.

Diğer firari ise Derinkuyu ilçesinde yakalandı, firarinin hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyor.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.