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Güncel
AA 03.10.2024 11:49

Nevşehir'de direğe çarpan otomobil iki parçaya bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, beraberindeki üç kişi yaralandı.

Nevşehir'de direğe çarpan otomobil iki parçaya bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Derinkuyu-Gülağaç kara yolunda seyir halinde olan Yusuf Y. yönetimindeki otomobil, Yazıhüyük Kavşağı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki parçaya bölünen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, beraberindeki üç kişi yaralandı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

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