İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4'ü ülkeye yasa dışı yolla giren, 4'ü "göçmen kaçakçılığı" ile suçlanan, biri de vize ihlali yapan 9 yabancı uyrukluyu yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.