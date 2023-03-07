Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de 9 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
Nevşehir'de yakalanan 9 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4'ü ülkeye yasa dışı yolla giren, 4'ü "göçmen kaçakçılığı" ile suçlanan, biri de vize ihlali yapan 9 yabancı uyrukluyu yakaladı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir
Son Haberler
- 17:26
- 17:26
- 17:23
- 17:20
- 17:26
Sıradaki Haber
Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz