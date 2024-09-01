Muş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muş-Bingöl kara yolunun 40. kilometresindeki Bozbulut köyü mevkisinde otomobil, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvanlara çarptı.

Bu sırada arkadan gelen saman yüklü kamyon da hem otomobile hem de küçükbaş hayvanlara çarparak durdu.

Yapılan ihbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Saliha Bağlı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

Kazada, çok sayıda koyun telef oldu.