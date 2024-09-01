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Güncel
AA 01.09.2024 15:18

Muş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muş'ta küçükbaş hayvan sürüsüne çarpan otomobile arkadan gelen saman yüklü kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muş'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muş-Bingöl kara yolunun 40. kilometresindeki Bozbulut köyü mevkisinde otomobil, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvanlara çarptı.

Bu sırada arkadan gelen saman yüklü kamyon da hem otomobile hem de küçükbaş hayvanlara çarparak durdu.

Yapılan ihbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Saliha Bağlı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

Kazada, çok sayıda koyun telef oldu.

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