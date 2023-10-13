Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.10.2023 10:09

Muş'ta silajlık soyanın hasadı yapıldı

"Silajlık Soyalar Muş Ovası İçin Umut Vadediyor" projesi kapsamında Muş'ta ekilen 15 bin dekar silajlık soyanın hasadı törenle başladı.

Muş'ta silajlık soyanın hasadı yapıldı
[Fotograf: AA]

Kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla "Yemsoy ve Yeşilsoy Soya Çeşidi Demostrasyon Alanı"na 2 çiftçi tarafından silajlık soya ekimi yapıldı.

Merkeze bağlı Çöğürlü köyünde düzenlenen hasat töreninde konuşan Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, polikültür yetiştiriciliğine çok elverişli illerden biri olduklarını söyledi.

Muş'ta 357 bin hektarlık alanda tarımsal faaliyetin yapabildiğini ifade eden Gün şöyle konuştu:

"168 bin hektarlık alanda sulanabilir. Bu kaynağın iyi bir şekilde değerlendirilmesi de önem arz etmektedir. İlimizde 301 bin büyükbaş bunun yanında da 1 milyon 205 bin küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Yaz aylarında özellikle küçükbaşta da bu miktar artmaktadır. İlimizde korunga da yonca da yoğun şekilde yetiştiriliyor. Hayvancılığın kaba yem ihtiyacının karşılanması için yeterli alanlarımız bulunmaktadır."

Muş'ta silajlık soyanın hasadı yapıldı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yaşar Karadağ ise Muş Ovası'nın hayvancılıkta hatırı sayılır bir bölge olduğunu belirterek, "Bu bitkiden dekar başına 2-4 ton gibi bir verim beklenmektedir. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk defa silajlık amacıyla 2 çeşit geliştirilmiştir. Bunlardan biri yeşilsoy diğeri ise yemsoy silajlık soya çeşitleridir." dedi.

Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Proje Koordinatörü Dr. Ahmet Korhan Şahar da "Soya, yüzde 18-22 yağ oranı, yüzde 36-42 protein oranı olan bir baklagiller bitkisidir. Bitkisel anlamda çok kıymetli bir ürün. Büyükbaş ve süt hayvancılığında kullanılmaktadır. Hayvan beslenmesinde yüksek kalitede bir üründür." ifadelerini kullandı.

Törene, şube müdürleri, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Edirne'de kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
TBMM'ye en çok şikayet edilen konu sahipsiz köpekler oldu
11:42
Dışişleri'nden AKPM'ye tepki: Tarihi bir hataya imza atıldı
11:40
ABD, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşları için charter uçuşlar ayarlayacak
11:42
Türkiye limanlarında yaklaşık 392 milyon ton yük elleçlendi
11:36
Bakan Yumaklı'dan destek müjdesi: 630 milyon lira hesaplara aktarılıyor
11:35
UNICEF: Gazze'de kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var
Ankara'nın göçmen kuşları
Ankara'nın göçmen kuşları
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 SİHA, ilk koşu testini başarıyla tamamladı
Bayraktar TB3 SİHA, ilk koşu testini başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ