İlçeye bağlı köylerdeki manda sürülerini sabah saatlerinde meralarda otlatan çobanlar, sıcaklığın artığı saatlerde de serinletmek için Karasu Nehri'ne getiriyor.

Yaklaşık 3 saat suda bekletilen mandalar, akşama kadar otlatıldıktan sonra köylere geri götürülüyor.

Çoban Abdullah Özdemir, gazetecilere, son zamanlarda artan sıcaklığın mandaları da etkilediğini söyledi.

Hayvanları serinletmek için Karasu Nehrine getirdiklerini belirten Özdemir, "Mandaları serinlemek için başka seçeneğimiz yok. Burada hava sıcaklığı 36 dereceye kadar yükseldi. Mandalarımız öğle 12.00 gibi suya giriyor, yaklaşık 3 saat suda kalıyor. Daha sonra hayvanları otlatıp köye götürüyoruz." dedi.

Hayvan sahiplerinden Mehmet İnci ise ilçeye bağlı Karakütük, Azıklı, Sarıbahçe ve Umurca köylerinde yaklaşık 3 binin üzerinde manda bulunduğunu ifade etti.

Bölgede ağırlıklı olarak manda yetiştiriciliği yapıldığını aktaran İnci, "Manda bizim geçim kaynağımız. Havalar sıcak olduğu için hayvanlar bunalıyor. Her gün yaklaşık 3 saat suda dinlendiriyoruz. Karasu Nehri mandalar için güzel bir kaynak. Hem hastalıktan koruyor hem de süt verimini artıyor." diye konuştu.