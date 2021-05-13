Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta polisler "tam kapanma" sürecinde yaşlılara devletin şefkatli elini uzatıyor
[Fotoğraf: AA]
Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük "tam kapanma" sürecinde yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürerek gönüllerine dokunuyor.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük "tam kapanma" sürecinde yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürerek gönüllerine dokunuyor.
Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına katkı veren polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaç listesini alarak alışveriş yaptıktan sonra bunları evlerine teslim ediyor.
Etiketler: Denetim Emniyet Genel Müdürlüğü
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