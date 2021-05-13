Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 günlük "tam kapanma" sürecinde yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürerek gönüllerine dokunuyor.

Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına katkı veren polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaç listesini alarak alışveriş yaptıktan sonra bunları evlerine teslim ediyor.

