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Güncel
AA 10.07.2024 16:21

Muş'ta öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor

Muş Alparslan Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen projeyle çocuklar, bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor.

Muş'ta öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşuyor
[Fotograf: AA]

"Bilim ve Sanat Sahnede Buluşuyor" projesi kapsamında 1071 Malazgirt Kültür Merkezi'nde etkinlikler düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Öcal yaptığı açıklamada, köy ve merkez okullardan getirilen öğrencilere Türk bilim insanlarını anlattıklarını söyledi:

"Drama, tiyatro, müzik gibi dallarla bilimi ve bilim insanlarını anlatıyoruz. Ayrıca deneysel uygulamalarımız oluyor. Öğrenciler, Hacivat ve Karagöz ile kendi yazdıkları senaryoları oynatıyorlar. Amacımız ortaokul öğrencilerimizin bilime, bilim insanlarına karşı tutumlarını olumlu yönde geliştirmek ve onları tiyatroyla buluşturmak. Birbirleriyle kaynaşıp üniversite ortamında nasıl etkinlik yapılabileceğini görüyorlar. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ortaokul öğrencilerini seçmeye çalıştık."

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Çocuk Eğitim Matematik Muş Tübitak
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