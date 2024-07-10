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Güncel
AA 10.07.2024 16:14

Filistin temalı "Umudun Tezahürü" resim sergisi sanatseverlerle buluştu

Ressam Betül Burnaz'ın, Filistin temasıyla hazırladığı "Umudun Tezahürü" adlı resim sergisi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Fuaye Alanı'nda açıldı.

Filistin temalı "Umudun Tezahürü" resim sergisi sanatseverlerle buluştu
[Fotograf: AA]

Burnaz'ın, "Muhkem Bir Alamet: Mekan" ve "Fecrin Tasavvuru: Gazze" olarak iki bölüme ayırdığı sergide, akrilik tekniğiyle 33 resim yer alıyor.

Burnaz, İsrail'in işgali altındaki Filistin'de yaşanan şiddete dikkati çekerek, geleceğe umutla, pozitif yaklaşarak bakılması gerektiğini söyledi.

"Filistin'i anımsatan sembollere yer verdim"

Bu duygudan hareketle renkleri kullandığı eserlerinde, Filistin teması ve mekandan yola çıkarak bu seriyi hazırladığını anlatan Burnaz:

"Filistin, en çok Kubbetüs Sahra ve Mescid-i Aksa ile anıldığı için bu iki kutsal mekanı eserlere yansıtmaya çalıştım."

Filistin temalı "Umudun Tezahürü" resim sergisi sanatseverlerle buluştu

Kubbetüs Sahra ve Mescid-i Aksa'daki pencereleri İsrail askerlerinin bilerek kurşunladığı bilgisini okuduğunu aktaran Burnaz, "Onları da yine eserlere bir direniş sembolü olarak, 'siz ne kadar tahrip etseniz de onları tekrar biz yapacağız' şeklinde yansıttım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni çocuk ve gençlerin ziyaret ettiğini söyleyen Burnaz, "Onlar için de bir uyanış ve farklı bir perspektif katmak önceliğimdi. Sanatla aslında bir yandan savaşa bir yandan zulme, bu katliama karşı durmuş olmayı gösterdiğim bir platform oldu burası" değerlendirmesini yaptı.

Serginin bir ay açık kalacağını belirten Burgaz, tüm sanatseverleri sergiye davet etti.

Filistin temalı "Umudun Tezahürü" resim sergisi sanatseverlerle buluştu

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Ankara Filistin Devleti Gazze Sergi
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