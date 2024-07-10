Kemer'in koyları temizlendi

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, turistik ilçedeki parklar, yol kenarları, pazar yerleri ve piknik alanlarının yanı sıra sahillerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Tatilcilerin tercih ettiği sahillerde çalışan ekipler, Beldibi Gizli Koy, Çamyuva Kirpicik Koyu ve Çalış Tepesi Akvaryum Koyu'nda temizlik faaliyetlerini tamamladı.

Koylar çöplerden arındırılıyor

Karadan ulaşımın olmadığı koylara tekneyle ulaşılarak temizlik gerçekleştiriyor. Bazı koylara ulaşmak için de saatlerce ormanın içinden yürüyen ekipler, koyları çöplerden arındırıyor.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serap Minta, piknikçilere çöplerini doğaya atmamaları çağrısında bulundu, "Çevremizi ve masmavi denizimizi temiz tutmalıyız. Bunun için vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" sözlerini kullandı.