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Güncel
AA 10.07.2024 15:52

Kemer'in koyları temizlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde her gün tatilcileri ağırlayan koylarda temizlik yapıldı.

Kemer'in koyları temizlendi
[Fotograf: AA]

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, turistik ilçedeki parklar, yol kenarları, pazar yerleri ve piknik alanlarının yanı sıra sahillerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Tatilcilerin tercih ettiği sahillerde çalışan ekipler, Beldibi Gizli Koy, Çamyuva Kirpicik Koyu ve Çalış Tepesi Akvaryum Koyu'nda temizlik faaliyetlerini tamamladı.

Kemer'in koyları temizlendi

Koylar çöplerden arındırılıyor 

Karadan ulaşımın olmadığı koylara tekneyle ulaşılarak temizlik gerçekleştiriyor. Bazı koylara ulaşmak için de saatlerce ormanın içinden yürüyen ekipler, koyları çöplerden arındırıyor.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serap Minta, piknikçilere çöplerini doğaya atmamaları çağrısında bulundu, "Çevremizi ve masmavi denizimizi temiz tutmalıyız. Bunun için vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" sözlerini kullandı.

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