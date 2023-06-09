Çok Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.06.2023 16:31

Muş'ta kurbanlık sevkiyatı devam ediyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde batı illerine kurbanlık sevkiyatı devam ediyor.

Muş'ta kurbanlık sevkiyatı devam ediyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Malazgirt ve köylerindeki üreticiler, kurbanlıklarını İzmir, İstanbul ve Ankara gibi illere kamyonlarla sevk etmeye başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, kurban sevkiyatlarının sorunsuz devam ettiğini söyledi.

Taşsöken, "İlçemizde şu ana kadar 1123 büyükbaş hayvan sevkiyatımız oldu. Koyun ve keçi sevkiyatımız da oldu. İlçemizde sevkiyatını yaptığımız kurbanlıklarımızın tamamı veteriner hekimlerimizin kontrolünden geçiyor" dedi.

Besicilerden Mirza Mehmet Özkahraman da 50 büyükbaş hayvanını Ankara'ya götüreceğini belirterek, "Her yıl Malazgirt'ten kurbanlıkları batı illerine götürerek kurban pazarlarında satıyoruz. İşlerimiz iyi gidiyor" diye konuştu.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Ardahan'da yıl sonu sergisi açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
16:50
Bakan Özhaseki: Ülkemizi her türlü afetten korumak için gayret edeceğiz
16:40
Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton balık yakalandı
16:31
Depremde bacaklarını kaybetti, dalıştan vazgeçmedi
16:21
Bolu’da heyelan nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
16:18
Deniz üstü rüzgar enerjisinde Ege ve Marmara'daki potansiyel alanlar öne çıkıyor
Edirne'nin 'nostaljik semti': Kaleiçi
Edirne'nin 'nostaljik semti': Kaleiçi
FOTO FOKUS
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ