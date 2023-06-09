Muş'ta kurbanlık sevkiyatı devam ediyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Malazgirt ve köylerindeki üreticiler, kurbanlıklarını İzmir, İstanbul ve Ankara gibi illere kamyonlarla sevk etmeye başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, kurban sevkiyatlarının sorunsuz devam ettiğini söyledi.

Taşsöken, "İlçemizde şu ana kadar 1123 büyükbaş hayvan sevkiyatımız oldu. Koyun ve keçi sevkiyatımız da oldu. İlçemizde sevkiyatını yaptığımız kurbanlıklarımızın tamamı veteriner hekimlerimizin kontrolünden geçiyor" dedi.

Besicilerden Mirza Mehmet Özkahraman da 50 büyükbaş hayvanını Ankara'ya götüreceğini belirterek, "Her yıl Malazgirt'ten kurbanlıkları batı illerine götürerek kurban pazarlarında satıyoruz. İşlerimiz iyi gidiyor" diye konuştu.