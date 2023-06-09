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Güncel
AA 09.06.2023 16:13

Ardahan'da yıl sonu sergisi açıldı

Ardahan Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen, kursiyer ve öğrencilerince yıl sonu sergisi düzenledi.

Ardahan'da yıl sonu sergisi açıldı

Okulun giriş salonunda düzenlenen sergide, öğretmen, kursiyer ve öğrencilerin yaptığı gıda ürünleri, temizlik, nakış, terzilik, takı tasarım ve ev mefruşat ürünleri yer aldı.

Açılışa, Vali Hüseyin Öner ve diğer yetkililer katıldı.

Öner, burada yaptığı konuşmada, çalışmaların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Burada emek var. Dolayısıyla yıl boyunca verilen büyük emekten dolayı herkesi, öğretmen, kursiyer ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Osman Erdem de sergi hakkında bilgi verdi.

Programda, öğrenciler tarafından yapılan ürünler davetlilere ikram edildi.

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