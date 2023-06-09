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Güncel
AA 09.06.2023 15:32

Bitlis'te 15 haftalık hamile kadından ameliyatla bir kilogramlık kist alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ameliyat edilen 15 haftalık hamile kadından 25 santimetre uzunluğunda yaklaşık bir kilogramlık kist alındı.

Bitlis'te 15 haftalık hamile kadından ameliyatla bir kilogramlık kist alındı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs'ta 15 haftalık hamile kadın, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

Yapılan tetkik ve radyolojik görüntülemede, kadının sağ yumurtalığında 25 santimetreye ulaşan kist tespit edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Ömer Faruk Öz, yakınlarını bilgilendirdikten sonra kadını ameliyata aldı.

Başarılı geçen ameliyat sonucu, yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki kist alındı.

Hamile kadın, ameliyatın ikinci günü taburcu edildi.

Hastalığın tespit edildiği anda hem yumurtalığın korunabilmesi hem de şiddetli ağrının geçirilebilmesi için acil ameliyat gerektiğini belirten Öz, "Doğum çağındaki kadınlarda ve genç kızlarda karnın alt bölgesinde birden başlayan şiddetli sancılarda eğer apandisit ekarte edilebilirse over torsiyonunun akla gelmesi yumurtalığın korunabilmesi adına önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

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