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Güncel
AA 03.01.2024 14:56

Muş'ta KPSS'ye hazırlanan öğrencilere eğitim seti dağıtıldı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan öğrencilere eğitim seti desteğinde bulundu.

Muş'ta KPSS'ye hazırlanan öğrencilere eğitim seti dağıtıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, Sunay mahallesindeki Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Asya, "Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz" diye buyuran anlayışı düstur edinerek bilgi evlerinde bu ortamı oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bilgi evlerini ziyaret ederek geleceğe hazırlanan gençlerle bir araya geldiklerini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Onlara eğitim setlerimizden hediye ederek başarılar diledik. Gözleri ışıl ışıl parlayan gençlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Emek ve katkılarından dolayı hocalarımıza teşekkür ederim. Öğrenci kardeşlerimin de umduklarına nail olmalarını diliyorum."

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