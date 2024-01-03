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Güncel
İHA 03.01.2024 14:31

Karaman’da otomobille çarpışan motokurye yaralandı

Karaman’da otomobille çarpışarak yola savrulan motokurye yaralandı.

Karaman’da otomobille çarpışan motokurye yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı.

M.E. yönetimindeki motokurye sokağa dönüş yapmakta olan O.C. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motokurye yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kuryenin yardımına ise ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

Yaralı kurye daha sonra olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin incelemesinin ardından, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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