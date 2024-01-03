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Güncel
İHA 03.01.2024 14:15

Otomobil çarpıp kaçtı, yaşlı kadın yaralandı

Burdur’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı kadın yaralandı.

Otomobil çarpıp kaçtı, yaşlı kadın yaralandı

Kaza, Burdur merkez Özgür Mahallesi Yurt Sokak ile Pazar Camii sokak kesişiminde meydana geldi.

Alışveriş yapmak için pazara giden Dudu Ö. (69) yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir otomobilin çarpması sonucu yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için tahkikat başlattı.

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