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Güncel
AA 02.06.2023 14:07

Muş'ta kadınlar sentetik ipten çarık üretiyor

Muş'ta Halk Eğitimi Merkezince açılan kurslara katılan kadınlar, sentetik ipten çarık üretmeye başladı.

Muş'ta kadınlar sentetik ipten çarık üretiyor
[Fotograf: AA]

Kurs öğretmeni Fikriye Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "tığ örgü kursu"nda ilk olarak panduf ve terlik ürettiklerini söyledi.

Yeni kazanımlar elde etmek için farklı arayışlara girdiklerini anlatan Ustaoğlu, "Kursiyerlerimiz ilk başta kendileri için üretmeye başladılar. Daha sonra akrabalarına hediye ettiler. Birkaç model ayakkabı ürettik ve bu modellerden üretime geçtik. Şu an bir ticari anlaşmamız yok. Çünkü ilk defa yapılan bir ürün. Bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Muş'ta kadınlar sentetik ipten çarık üretiyor

"Bütçemize katkıda bulunuyoruz"

Kursiyer Öznur Yavuz ise "Terlik, panduf ve ayakkabı yapmaya başladık. Biraz zor ama zevkle işimizi yapıyoruz. Bazen satış yapıyoruz, bazen de arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Bu sayede aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz" dedi.

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