Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.02.2024 16:09

Muş'ta kadınlar halı ve kilim atölyelerinde dokuma kültürünü yaşatıyor

Muş'ta, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, atölyelerde halı ve kilim dokuyarak hem gelir elde ediyor hem de dokuma kültürünü yaşatıyor.

Muş'ta kadınlar halı ve kilim atölyelerinde dokuma kültürünü yaşatıyor
[Fotograf: AA]

Merkez bünyesinde açılan 8 halı ve kilim kursuna katılan kadınlar, işledikleri motiflerle asırlık geleneği devam ettiriyor.

Merkez müdürü Tahsin Oral, gazetecilere, dokumacılığın kentin gelenek ve göreneklerini yansıtan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Kurum olarak kurslarda görev alan öğretmenlere ve kursiyerlere önem verdiklerini belirten Oral, şunları kaydetti:

"Kurslarımızda 100 kursiyer eğitim alıyor. Kursiyerlerimiz hem bizim kültürümüz olan halı ve kilim dokumayı öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Bizim için önemli olan bu kültürün yok olmaması. Kursları açmaya devam ediyoruz ve gelen bütün talepleri göz önünde bulunduruyoruz. Kadınlarımızın ilmek ilmek dokuduğu halı ve kilimlerin fabrikalarda üretilen kilimlerden daha dayanıklı ve yıllarca yıpranmadan kullanılabilecek türden olduğunu çok iyi biliyoruz."

Kaybolmaya yüz tutmuş dokuma geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren usta öğretici Nur Revzette Taş, "12 öğrencimle çalışıyorum. Öğrencilerimizle kaybolmaya geleneksel motifli halılar dokuyoruz. Bu sanatın kaybolmasını istemiyoruz." diye konuştu.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Balıkesir'de aranan 10 kişiden 4'ü tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:52
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e 1 yıl hapis cezası
16:53
İsrail Gazze'deki evleri içindeki eşyalarla birlikte 'sistematik olarak' yakıyor
16:54
Antalya'da yıldırım düşme anı kamerada
16:27
Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı
16:23
İsrail hesap vermiyor: 6 yaşındaki Gazzeli çocuk ölmemek için yalvarmıştı
16:34
Deniz ulaşımına fırtına engeli
Gazzeli hastaları taşıyan askeri uçak Ankara'ya hareket etti
Gazzeli hastaları taşıyan askeri uçak Ankara'ya hareket etti
FOTO FOKUS
Antalya'da yıldırım düşme anı kamerada
Antalya'da yıldırım düşme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ