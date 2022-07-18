İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Ali Bayer ve Trafik Kısım Amiri Uzman Çavuş Mehmet Olca, helikopterle Muş-Bingöl D-300 ve Muş-Diyarbakır Kulp kara yollarındaki trafik akışını kontrol etti.

Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler, yol kontrol ve uygulama noktalarındaki görevlilere bildirildi.

İhlal yapan sürücüleri durduran ekipler, kurallara uymaları konusunda uyardı ve gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Sürücülerden Şeref Yurtlu, alınan tedbirlerden memnun olduğunu belirterek, "Helikopterin sürekli havada olduğunu fark ettik. Zaman zaman böyle uygulamaların yapılmasını isteriz. Şu anda bayram dönüşündeyiz. Muş'tan Hatay'a dönüyoruz" dedi.