Yaklaşık 5 ay önce Muş'a gelerek Kozma, Şenyayla ve Şerafettin yaylalarında konaklayan göçerler, köylerine doğru yola çıktı.

Aylarca süren eve dönüş yolculuğunda geceleri kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, gündüzleri de ortalama 5 kilometre yürüyor.

Sürü sahiplerinden Erdal Çetinbaş, bölgenin iklim yapısının hayvancılığa elverişli olduğunu, bu nedenle özellikle yaz aylarında yaylaları tercih ettiklerini söyledi.

Geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını belirten Çetinbaş "Buranın iklimi daha güzel. Süt ve peynir üretimimiz daha verimli oluyor. Burada elde ettiğimiz süt ve peyniri satıyoruz. Havalar soğuduğu için yola çıkmaya başladık. Yolculuğumuz yaklaşık bir ay sürecek 5 ay süre zarfında peynirimizi, yağımızı ve kışlık ihtiyaçlarımızı temin ettik. Eşyalarımız araçlara yükleyip gönderdik. Hayvancılık zorlu bir meslek ama geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Yapılacak başka bir işimiz yok. Dedelerimizin, babalarımızın yıllar yaptığı hayvancılık mesleğini sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu