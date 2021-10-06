Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.S, Ş.K, Y.A ve N.Y'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Karaman Uyuşturucu Narkotik
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