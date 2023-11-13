Hafif Sağanak Yağışlı 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.11.2023 15:54

Muş'ta Bekiranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri bir araya geldi

Muş'ta Bekiranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tanışma toplantısında bir araya geldi.

Muş'ta Bekiranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, Bekiranlılar ailesinin geçmişinin asırlar öncesine dayandığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Asya, "Bölgenin ilk Müslüman ailelerinden biri olan Bekiranlılar'dan önemli kanaat önderlerinin çıktığını biliyoruz. Gençlerimizin emsallerine örnek olmasını, birliğimizin ve beraberliğimizin daima kardeşlik hukukuna dayalı olmasını temenni ediyorum. Derneğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Dernek Başkanı Fırat Bingöl ise yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını aktardı.

Bingöl, "Ülkemizde ve farklı ülkelerde yaşayan tüm Bekiranlılar ile kucaklaşmak, dayanışma içinde birbirimize destek olmak, güzelliklerde, tasada, düğünde, taziyede bir arada olmak istiyoruz. Birlikte hareket edip sesimizi ve birliğimizi tüm dünyaya duyuracağız. Derneğimizin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Kütahya'da traktör devrildi, sürücü yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
Hamas: Borrell'in iddiaları İsrail'in suçlarına karşı Avrupa'nın uydurduğu bir kılıf
16:23
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 38. gününde şiddetlenerek devam ediyor
16:22
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının failinin tahliye edildiği iddiasına yalanlama
16:19
Hazır beton sektöründen indirim kampanyasına destek
16:14
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 2 sivil öldü
16:09
Müdür, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapatarak eylem yaptı
İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapatarak eylem yaptı
FOTO FOKUS
Muğla'da sel tatilcilere zor anlar yaşattı
Muğla'da sel tatilcilere zor anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ