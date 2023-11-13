Muş'ta Bekiranlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri bir araya geldi

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, Bekiranlılar ailesinin geçmişinin asırlar öncesine dayandığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Asya, "Bölgenin ilk Müslüman ailelerinden biri olan Bekiranlılar'dan önemli kanaat önderlerinin çıktığını biliyoruz. Gençlerimizin emsallerine örnek olmasını, birliğimizin ve beraberliğimizin daima kardeşlik hukukuna dayalı olmasını temenni ediyorum. Derneğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Dernek Başkanı Fırat Bingöl ise yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını aktardı.

Bingöl, "Ülkemizde ve farklı ülkelerde yaşayan tüm Bekiranlılar ile kucaklaşmak, dayanışma içinde birbirimize destek olmak, güzelliklerde, tasada, düğünde, taziyede bir arada olmak istiyoruz. Birlikte hareket edip sesimizi ve birliğimizi tüm dünyaya duyuracağız. Derneğimizin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.