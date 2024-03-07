Açık 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.03.2024 17:22

Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 60 kişi kurtarıldı

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 38 araçtaki yaklaşık 60 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 60 kişi kurtarıldı

Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 38 araç yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 4 saatlik çalışmayla yolu açarak mahsur kalan vatandaşların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.

Ekip Şefi İdris Kara, sabah saatlerinde ihbar üzerine bölgeye geldiklerini söyledi.

Aniden başlayan yoğun kar nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunun kapandığını ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Kardan dolayı 38 araçta yaklaşık 60 vatandaşımız mahsur kalmıştı. Yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Yolda kalan 38 araca güvenli bir şekilde yol verdik. Yolu açtık ama tipi devam ediyor. Bazı yerlerde görüş mesafesi sıfıra kadar düşüyor."

Mahsur kalan vatandaşlardan Murat Gülen ise "Yoğun kar nedeniyle araçlar yolda kaldı. Allah devletimize zeval vermesin. Karayolları ekipleri bizi yalnız bırakmadı, yolumuzu açtı. Çok teşekkür ederiz." dedi.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazanda her gün 7 bin 500 kişiye iftar verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:54
Bakan Yerlikaya: Cezaevlerinde 309 bin kişi var, yaklaşık yüzde 30'u zehir tacirleri
18:49
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:21
Bakan Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla iki ayda 208 bine yakın vatandaşımız istihdama katıldı
17:50
Tekirdağ'da 6 milyon liralık vergi kaybı önlendi
17:45
WSJ: Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri 5 kaçak yerleşim yeri ile 15 yasa dışı yol inşa edildi
17:40
Rize'de çığ düştü: 2 ev hasar gördü
Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirildi
Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirildi
FOTO FOKUS
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ