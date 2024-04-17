Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.



DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, `Anneler direniyor` ve `Yeter artık evlatlarımızı bırakın` pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Eyleme katılan Ayten Koçhan, oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyledi. İki yıldır eylemlerini sürdürdüklerini ve dağda bir kişi kalana değin eylemlerine devam edeceklerini aktaran Koçhan, şunları aktardı:



"Bu bayram bize kara geçti. Bayramımız bayram değildi. Oğlum Ersin sana sesleniyorum, bizi duyursan görüyorsan dön yolunuz yol değil. Ben ve baban perişan olduk. Bütün evlatlara sesleniyorum. Yeter analar babalar ağladı. Biz PKK’dan DEM ’den Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı versinler. Bizim nasıl böyle içimiz sızlıyor ağlıyoruz sizin de içinize bu ateş düşsün. Yeter bu milletin çocuklarını kandırdınız dağların başına götürdünüz. Biz evlatlarımızı istiyoruz bir şey peşinde değiliz. Biz ciğerimizin peşindeyiz. Daha biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Gece bir telefon geldiğinde kapı çalındığında evlatlarımızdan bir haber mi geldi diyoruz. Daha yeter biz dayanamıyoruz" dedi.



Anne Şahinaz Özcan ise, çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini ifade ederek, "7 yıldır ben çocuğumdan haber alamıyorum. Var mı? yok mu? bilmiyorum. Ben çocuğumu DEM‘den ve PKK’dan istiyorum. Atilla benim sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Çocuğum şimdi devletin elinde olaydı mutlaka görüşürdük. Ceza evinde olsaydı yine görüşüne giderdik. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol" diye konuştu.