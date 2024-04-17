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Güncel
AA 17.04.2024 15:03

Şarkışla'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Kaymakam Samet Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Şarkışla'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, birlik encümenleri köy muhtarlarının oylarıyla seçildi.

Seçimde, İl Genel Meclisi üyeleri Orhan Tamer ve İsa Yenidünya ile muhtarlar Kemal Aşık ve Halil Yılmaz yeniden encümen üyesi oldu.

Tekrar seçilen encümen üyelerini kutlayan Kaymakam Öztürk, "Göreve yeniden seçilen arkadaşlarımızla yine güzel çalışmalar yapacağız. Köylerimizde vatandaşların daha rahat yaşayabilmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

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