Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Şemsettin Özcan, çocuğunun 7 yıldır kaçırıldığını söyledi.

HDP önünde 4 yıldan bu yana eylem yaptığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Çocuklara sesleniyorum, eğer beni duyuyorlarsa gelip teslim olsunlar. Orada size bir fayda yok. Gelin burada kalemle oynayın, silahla oynamayın. Onların çocukları nerede okuyor, bizim çocuklar nerede? Sonuna kadar HDP'nin önünde eylemimizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP çocuklarımızı götürüp PKK'ya veriyor. Başımıza ne gelmişse onların başına da gelsin. Niye HDP'ye destek veriyorsunuz? Çocuklarımızı PKK için mi büyüttük, okuldan alıp götürdüler. Bu Kürtlük davası değil. Dağda bir genç bile kalmayıncaya kadar buradan ayrılmayacağız. PKK'ya da HDP'ye de lanet olsun"

"Çocuğuma 8 yıldır hasretim"

Anne Naciye Sönmez Yıldız da yıllardır oğlunun hasretiyle yaşadığını belirterek, "Gece gündüz gözümün önünden gitmiyor. 15 yaşında çocuktu, kandırıp götürdüler. Ben oğlumu istiyorum. Eğer beni duyuyorsan ve bizi seviyorsan geri dön. Devlet şefkatlidir. Çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP, çocukları kandırdı. Çocuğuma 8 yıldır hasretim" ifadesini kullandı.