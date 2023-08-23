Balıkesir'de silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Edremit ve Havran ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Ekipler, silah, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 5 şüpheliye ait ikamet adresi ve eklentilerinde yaptığı aramalarda 4 tabanca, 24 tabanca fişeği, 4 şarjör, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği belirlenen 41 bin 215 lira ele geçirildi.

Olaya ilgili yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.